Reabrió el Paso Internacional Los Libertadores y más de 2 mil camiones empiezan a cruzar

Por su parte, Juan Tejada, representante de la Asociación Camioneros Unidos Mendoza, explicó a este diario que, del lado chileno de la Cordillera de los Andes hay cerca de 700 camiones que esperan cruzar hacia argentina.

image.png

"Hay un promedio de 700 camiones más o menos. Se esperaba una ventana para este sábado pero las precipitaciones juegan en contra. Por suerte, esta mañana paró de llover de este lado, pero está totalmente nublado y con viento", dijo Tejada antes del anuncio de la apertura.

Desde la Coordinación del Paso Cristo Redentor destacaron que sigue vigente el protocolo de actuación para cierres prolongados del Paso y que, hasta el miércoles ACI cargas, ubicado en Ruta 7 kilómetro 1151, estaba completo con 550 camiones estacionados. De la misma manera, en la playa de la YPF de Uspallata hay bastantes camiones.

"No hay camiones parados en la ruta de Potrerillos a Las Cuevas. Están ubicados en distintos lugares", sostuvieron.

Mientras permanecía cerrado el Paso Internacional Los Libertadores, el Hospital Chrabalowski, parte del comité de crisis de alta montaña, asistió a los cientos de transportistas que esperaban la apertura del paso a Chile.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CIERRES PROLONGADOS DEL PASO CRISTO REDENTOR



El Hospital Chrabalowski, parte del comité de crisis de alta montaña, asistirá a los 550 transportistas que esperan la apertura del paso a Chile.



El operativo se hará con una ambulancia y personal médico…

¿Por qué cerró por varios días el Paso Internacional Los Libertadores?

Según informaron desde la Coordinación, el Paso Internacional se mantuvo transitoriamente cerrado hasta que estuvieran dadas las condiciones de transitabilidad seguras en ambos países. Así, se continuó con el seguimiento de la información brindada por los distintos modelos meteorológicos y los informes producidos por las Vialidades Nacionales de Argentina y Chile.

De hecho, durante las últimas horas se informó que las nevadas superaron los 40 centímetros de acumulación. Asimismo, durante el fin de semana y hasta el domingo, "hay alta probabilidad de que continúe la inestabilidad". Por lo que posiblemente la "ventana" abierta hoy no se extienda en el tiempo.

image.png

Desde la Asociación Camioneros Unidos Mendoza confiaban en que "el martes podrían tener novedades" y esperaban que "se logre una pronta apertura".

"Del lado de Chile no tenemos ninguna probabilidad. Se rumorea que quizás el martes, pero no sabemos. Sí estamos en conocimiento que del lado argentino están trabajando pero no tenemos certezas por el momento", sostuvieron.

Balance positivo del "debut" del Protocolo de Alta Montaña

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza, Alberto Marengo, celebró el buen funcionamiento del Protocolo de Alta Montaña, que fuera presentado semanas atrás y puesto en práctica esta semana, tras el cierre del cruce fronterizo.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino Chile.

