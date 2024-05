Polémica: piden bajar la edad de ingreso a los boliches.

“En este sentido, hoy hace 8 días que hemos hecho la presentación y no hemos tenido respuesta de ningún tipo, ni telefónica, ni mensaje, ni de ningún tipo. Obviamente, entendemos que no le interesa la situación de nuestro sector y lo lamentamos, pero es lo que hay”, añadió Bombares, en declaraciones publicadas este miércoles en el matutino Provincia 23.

Más horas abiertos y el boliche como un espacio de contención

La baja de la edad de ingreso no es el único fin que persigue la presentación ante el Concejo Deliberante de Río Grande, también busca conseguir una ampliación horaria.

Así lo expresó Bombares durante la entrevista: “como punto número uno, para nosotros la ampliación horaria es fundamental. Y el otro punto es justamente el tema de la entrada a partir de los 17 años”.

El sindicalista argumentó de este modo la baja de la edad: “hoy entendemos que no tienen un espacio donde ir los fines de semana, y queríamos ver la posibilidad de tener una charla y ver de qué forma podríamos resguardar a esos chicos en un lugar que esté habilitado, donde estén controlados, donde haya seguridad, donde estén todas las condiciones de seguridad e higiene".

Y agregó: "entendemos también que esa franja, de 17 años, no tiene ningún lugar donde ir hoy y entonces, se van a las fiestas clandestinas. No es que el pibe de 17 años, si no lo permiten el ingreso al boliche, esa parte de jóvenes se va a la casa. No, se van a algún lado y no están resguardados”.

Una actividad muy golpeada por la crisis

Después, respecto de la caída de la actividad y la reducción del número de puestos de trabajo, el secretario General del SUTCAPRA, manifestó: “nosotros tenemos una merma del 50% en el ingreso del vecino en los locales de noche de Río Grande, eso obviamente que también disminuye la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos". "No hay un ingreso de gente a los boliches bailables y la verdad que se reduce la capacidad del número de personas que entran, y la cantidad de trabajadores disminuye”, explicó.

Para finalizar, Raúl Bombares señaló que, sobre este tema, intentarán “hablar con el Ejecutivo, a ver qué nos dicen. No queremos cerrar la posibilidad de que en algún momento nos llame el Concejo Deliberante, estamos a la espera. Entendemos que sus ocupaciones seguramente son importantes, pero la problemática en nuestro sector también es importante”, remarcó el dirigente gremial.