16 de enero de 2026
Mendoza: dónde y cómo consultar multas de tránsito

Aquí el paso a paso para consultar tus multas de tránsito en la provincia de Mendoza y cómo gestionar el pago online o el descargo.

 Por Analía Martín

Dentro de los operativos de verano, muchos conductores necesitan verificar su situación vial. Consultar si tenés multas de tránsito pendientes en la provincia de Mendoza es un trámite sencillo que hoy se puede realizar 100% online desde la web oficial del gobierno provincial o los municipios. Te detallamos cómo hacerlo en pocos minutos y evitar sorpresas.

multas de transito policia
Paso a paso para la consulta online

  • Ingresá al sitio oficial de Seguridad Vial de la provincia o directamente al portal de servicios del Gobierno de Mendoza (mendoza.gov.ar).
  • Buscá la sección de "Infracciones de Tránsito" o "Deuda Online".
  • El sistema te pedirá ingresar el número de Dominio (patente) del vehículo o el DNI del titular.
  • Si no registrás deuda, verás un mensaje de "Libre Deuda". En caso contrario, se desplegará el listado de actas con el monto, la fecha y el motivo de la sanción.

¿Cómo pagar una multa de tránsito o hacer un descargo?

Si la multa es correcta, la plataforma ofrece botones de pago electrónico (tarjeta de débito/crédito) o la opción de imprimir el boleto para abonar en Rapipago, Pago Fácil o Bolsa de Comercio. Recordá que el pago voluntario dentro de los primeros días hábiles suele tener un descuento significativo (generalmente del 40%).

En cambio, si considerás que la infracción es un error, debés iniciar un "descargo". Para multas provinciales, podés comunicarte con la Unidad de Resoluciones Viales al 0800-800-84256 o enviar un correo a [email protected] adjuntando tu DNI, la cédula verde y las pruebas que tengas. Si la multa es municipal (ej. Ciudad de Mendoza), el reclamo se dirige a los juzgados viales de cada comuna.

Mantener el historial vial limpio es fundamental no solo para el bolsillo, sino para poder realizar trámites vehiculares sin trabas burocráticas.

