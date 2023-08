La Plata: fuertes lluvias reavivaron azotan la ciudad y reavivó el miedo a la inundación del 2013

“Estamos atravesando un evento extremo. De hecho, ya hemos roto los récords de precipitación en 24 horas para la ciudad, con el agravante de que la mayor parte de esas precipitaciones se han dado en un rango de 8 horas”, expresó el director de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata, Mauricio Saldivar.

Por su parte, el relato de los vecinos es desgarrador. “El techo de mi casa se rompió por las piedras que cayeron en la madrugada. Tuve que sacar a mis hijas y a los mayores. Ahora estoy sola esperando que suba el agua y no me voy para evitar los robos”, se lamentó Vanina Kosteki, vecina del arroyo Pérez. “Esto ya lo viví en 2013 cuando tuve 1,80 metros de agua adentro de mi casa. Ahora el agua aún no subió a ese nivel, pero Defensa Civil no está”, agregó la mujer, que vive en Los Hornos.

Los vecinos evacuados no solo tienen temor por el agua. Algunos se niegan a dejar sus hogares por miedo a los robos. O piden regresar una vez que lograron estabilizarse. “Entró mucha agua y me tuve que ir con mi familia, pero nos quedamos intranquilos por los robos”, dijo Josias Marinano, desde el centro Cultural Carlos Pereira donde se improvisó un centro de evacuados.

“Están llegando todo tipo de demandas. Lo más fuerte es que no está funcionando o no alcanza a ser efectivo el equipo de defensa civil”, se informó desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que dirige Andrés Larroque. La situación es tan complicada que no sólo se hace difícil el trabajo de Defensa Civil sino que incluso la labor periodística es complicada.

Frente a esta situación, la Municipalidad de La Plata comunicó que intensificó las tareas de prevención en la vía pública y que comenzó a trabajar en la desobstrucción de zanjas y desagües, con asistencia a familias afectadas por los anegamientos. “Los equipos se encuentran asistiendo a las familias afectadas y recorriendo aquellas zonas que por la intensa lluvia caída y la crecida de los arroyos se encuentran con anegamientos temporarios”, explicó la subsecretaria de Gestión del Riesgo del Municipio, Martina García

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta por la continuidad de lluvias fuertes sobre todo en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que no se descartan más complicaciones durante la tarde y estiman que recién a partir de las 16 comenzará a ceder la intensidad de la lluvia, aunque las malas condiciones meteorológicas continuarán todo el día./Infobae y La Nación.