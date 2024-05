Evitá estafas: CTC y CTNET advierten sobre publicaciones engañosas

Embed - CTNET y CTC on Instagram: "Alerta de estafa Estamos detectando estafas a través de publicidades engañosas en Facebook y WhatsApp. Queremos recordarte que: -Nunca solicitamos datos bancarios, transferencias o préstamos para contratar nuestro servicio. -No ofrecemos descuentos especiales para jubilados. -Los números de teléfono utilizados en estas estafas suelen tener características de Buenos Aires o Córdoba (011 o 0351). Tu seguridad es nuestra prioridad. Si recibís alguna solicitud sospechosa, no dudes en contactarnos al 08105555282 para verificar la autenticidad de la comunicación."

