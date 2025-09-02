Planes sociales

Cómo verificar en ANSES el alta en el Programa Sumar

Titulares de AUH pueden chequear en ANSES si están inscriptos en el Programa Sumar, condición indispensable para el cobro del Complemento Salud.

Por Sitio Andino Sociedad

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden confirmar a través del Ministerio de Salud si están inscriptos en el Programa Sumar, requisito indispensable para el cobro del Complemento Salud. ANSES exige este trámite para abonar la Asignación por Cuidado de Salud Integral, incluida en el Plan de los Mil Días, vigente en todo el país.

Cómo chequear la inscripción al Programa Sumar

El trámite para verificar el alta en el Programa Sumar es sencillo y puede hacerse desde la web oficial del Ministerio de Salud. Solo es necesario ingresar el número de DNI del beneficiario de la AUH y descargar la constancia de inscripción. Esta validación es clave para no perder el acceso al Complemento Salud.

Además de la opción digital, el organismo dispone de la línea gratuita 0800-222-7100 para consultas. En Mendoza y en todo el territorio nacional, el Programa Sumar busca garantizar que niños y embarazadas vinculados a la AUH accedan de forma gratuita a servicios de salud pública.

mujer, madre, computadora, AUH, ANSES
Cobro del Complemento Salud a través de ANSES

El beneficio económico, denominado Asignación por Cuidado de Salud Integral o Complemento Salud, se destina a niños de hasta 3 años incluidos en la AUH. Se paga una vez al año, en marzo, con carácter retroactivo, y el monto corresponde al valor de la asignación vigente en febrero del año anterior.

Por ejemplo, en marzo de 2025 se abonó lo correspondiente a 2024, y en marzo de 2026 se acreditará el pago del presente año. Si una familia no cobró la AUH en la fecha prevista, no podrá acceder al beneficio durante el resto del año, ya que se liquida en un único pago.

Inscripción presencial y requisitos

La inscripción al Programa Sumar puede realizarse de forma presencial en el hospital público o centro de salud más cercano. Pueden registrarse mujeres embarazadas y niños de hasta 5 años, aunque el Complemento Salud solo se otorga hasta los 3 años en el marco del Plan de los Mil Días.

Para inscribir a un menor de edad, se debe presentar su DNI o partida de nacimiento, además del documento del padre, madre o tutor. En el caso de las embarazadas, basta con el DNI personal. Desde la reciente modificación del Ministerio de Capital Humano, la inscripción habilita automáticamente el cobro de la Asignación por Embarazo, salvo para trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales, que deben realizar la gestión en ANSES./gov.

