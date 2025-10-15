15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Anotá

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

El Gobierno actualizó los requisitos para renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Mirá qué requisitos debés seguir para mantenerlo vigente y activo.

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, el Gobierno nacional implementó modificaciones en la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En esta nota, te explicamos en detalle todos los requisitos que debés cumplir si o si para conservar tu certificado vigente y asegurarte de mantenerlo activo.

persona ciega
El Certificado Único de Discapacidad es esencial para personas con alguna condición de salud

El Certificado Único de Discapacidad es esencial para personas con alguna condición de salud

Requisitos para mantener el Certificado Único de Discapacidad en 2025

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para quienes presentan alguna condición de salud, ya que facilita el acceso a múltiples beneficios en áreas como educación, trabajo, transporte y salud.

Lee además
Tembló en Chile y se sintió en Mendoza.
Los detalles

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: de cuánto fue el sismo
El medicamentogemelo de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias.
Revolucionario

El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias

Pueden tramitarlo personas con dificultades de tipo:

  • Intelectual o mental
  • Visual
  • Motriz
  • Auditiva
  • Respiratoria
  • Cardiovascular
  • Renal o urológica
  • Digestiva o hepática

El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio del solicitante. Para iniciar el proceso, se requiere presentar:

  • Certificado médico actualizado (máximo seis meses) con diagnóstico detallado.
  • Estudios e informes médicos recientes.
  • DNI original y legible.
  • Carnet de obra social o prepaga, si corresponde.
  • Recibo de sueldo propio o, en caso de no trabajar, del familiar a cargo.
  • Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Es importante tener en cuenta que los documentos solicitados pueden variar según la edad del solicitante y el tipo de discapacidad.

Mantenete al día con todo lo que ocurre en Mendoza, Argentina y el mundo. Hacé click aquí y accedé a la información más completa y actualizada.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de octubre

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Entre conos y semáforos niños de Malargüe aprendieron sobre seguridad vial

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez