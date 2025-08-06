ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo
El seguro de desempleo de ANSES está destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, y en 2025 se mantiene con requisitos específicos que conviene conocer. Para acceder es necesario cumplir con condiciones vinculadas al tiempo trabajado y la modalidad contractual. Además, la documentación a presentar varía según el tipo de desvinculación laboral.
¿Quiénes pueden pedir el seguro de desempleo?
La prestación por desempleo está disponible para trabajadores en relación de dependencia registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013. Se contemplan tanto contratos permanentes como eventuales o de temporada. Cumplir con estos criterios es esencial para avanzar en el trámite.
Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
ANSES solicita presentar el DNI original y copia, y una constancia que pruebe la finalización de la relación laboral. El tipo de documento varía según el motivo del desempleo, por ejemplo:
Despido sin justa causa: carta documento, telegrama o nota con firma certificada.
Quiebra del empleador: sentencia de quiebra o telegrama de cese.
No renovación de contrato: copia del contrato vencido.
Fallecimiento del empleador: acta de defunción certificada.
Renuncia justificada: telegramas de intimación y desvinculación.
También puede requerirse un certificado médico si el cese estuvo vinculado a una situación de salud.
mujer frente a la computadora preocupada
¿Cómo iniciar el trámite ante ANSES?
El trámite puede hacerse de dos formas:
Virtualmente, ingresando a Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Presencialmente, con turno previo en una oficina de ANSES.
Antes de iniciar, reuní toda la documentación personal y laboral. En algunos casos, si hubo cruce de telegramas con el empleador, es necesario realizar un trámite legal previo.
Una vez aprobado el beneficio, ANSES abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para que cobres por ventanilla, y luego te entregan una tarjeta de débito. Si ya tenés una cuenta bancaria asignada por ANSES, se usará esa misma.
avisos clasificados
¿Cuánto se cobra por el seguro de desempleo?
El monto y la cantidad de cuotas dependen de los aportes registrados y del tiempo trabajado. Se pueden otorgar entre 2 y 12 pagos mensuales. Los mayores de 45 años acceden a 6 cuotas adicionales, lo que representa una ayuda importante para quienes atraviesan un momento complejo en el mercado laboral.