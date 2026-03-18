18 de marzo de 2026
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Accidente

Accidentes laborales y precarización: qué pasa cuando un trabajador no está cubierto por ART

El fallecimiento de dos trabajadores en Mendoza reabre el debate sobre seguros, ART y la falta de cobertura en empleos informales. Edgardo Juckniuk habló sobre las limitaciones de las pólizas.

Qué ocurre con la cobertura de los seguros laborales y la situación de quienes trabajan bajo modalidades precarias

Qué ocurre con la cobertura de los seguros laborales y la situación de quienes trabajan bajo modalidades precarias

Por Sitio Andino Sociedad

Los recientes casos de trabajadores fallecidos tras descompensaciones mientras realizaban tareas en el Teatro Griego Frank Romero Day, pusieron nuevamente en foco la cobertura de los seguros laborales y la situación de quienes trabajan bajo modalidades precarias. En esta nota, Edgardo Juchniuk analiza los alcances del sistema de riesgos del trabajo y advirtió sobre las limitaciones de las pólizas de accidentes laborales.

- ¿Qué ocurrió en los casos recientes?

"Una persona de 60 años se descompensó por un problema cardíaco y falleció, y anteriormente un chico de 21 años que estaba trabajando en altura también se descompensó, lo bajaron ya desmayado y falleció. Esto empieza a desnudar la realidad de lo que estamos viviendo, vinculándolo con la precarización laboral, ya que eran trabajadores contratados mediante esquemas tercerizados o cooperativas".

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- ¿Cómo funciona el sistema de riesgos del trabajo en Argentina?

"En la Argentina tenemos una ley de riesgos del trabajo que es fantástica". Según indicó, con la implementación del sistema no solo "bajó sustancialmente la mortalidad, sino que también se estableció un seguimiento estricto en materia de higiene y seguridad. Esto es para que las personas que trabajan en relación de dependencia cumplan con esas normas porque en definitiva es un beneficio para todos".

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"Muchas veces se contratan sin revisar las condiciones reales de coberturas"

- ¿Las pólizas de accidentes personales reemplazan a una ART?

"Muchas veces se contratan sin revisar las condiciones reales de coberturas. Es habitual que se adquieran seguros con sumas muy bajas, incluso de apenas unos pocos millones de pesos, cuando en el sistema de riesgos del trabajo la indemnización mínima por fallecimiento ronda los 116 millones de pesos. Las pólizas no van a reemplazar lo que es la ley de riesgos del trabajo".

- ¿Qué sucede con los trabajadores informales?

"Quedan totalmente en el limbo. Porque ante un accidente, se genera una cadena de responsabilidades que puede involucrar a todos los actores intervinientes, desde quien contrató al trabajador hasta empresas intermediarias o incluso el Estado. Por eso, aunque no se regularice la situación laboral, al menos se contraten coberturas adecuadas y con sumas aseguradas suficientes".

- ¿Por qué aumentan los juicios en este sistema?

"Porque no se cumple con la ley. El sistema cerró el año con unos 135.000 juicios y que esto se debe, en gran parte, a irregularidades en la aplicación de la ley, conflictos en la determinación de incapacidades y diferencias en los criterios médicos".

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