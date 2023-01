Deudores alimentarios no podrán obtener la licencia de conducir

La Municipalidad de San Rafae l estableció que los conductores que quieran obtener su licencia de conducir por primera vez o bien renovarlas, desde el 23 de enero deberán acreditar que no son " deudores alimentarios " . Es decir que tendrán que presentar un certificado que se obtiene por intermedio del sitio web del Poder Judicial de Mendoza.

“La idea es aplicarlo desde el lunes 23 a fin de darle tiempo a la gente y que no sea una sorpresa cuando vayan a sacar o renovar el registro, si no tiene el libre de deuda no le podremos iniciar ningún trámite”, contó Manuel García Schneider, titular de la oficina de Licencias de Conducir de San Rafael, en diálogo con Andino TV.