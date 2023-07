Ricky Martin se refugió en su familia y amigos tras confirmar su divorcio

También podría interesarte: Ricky Martin y Jwan Yosef le ponen fin a su matrimonio

Cómo nació la amistad entre Ricky Martin y Esther Cañadas

Ambos se conocieron siendo parte de una obra humanitaria, que consistía en ayudar a los niños de Calcuta. Los dos se aliaron a la Fundación Sabera, y es desde la admiración mutua que se formó esta hermosa amistad entre Esther Cañadas y Ricky Martin.

De hecho, en el año 2003 cuando Ricky estaba promocionando su disco "Almas de silencio", la modelo y el cantante se animaron a posar juntos para una entrevista en la que hablaron de su linda relación. "Con Esther me siento muy cómodo y puedo dejar a un lado todas las inhibiciones si ella está a mi lado. Ella sí que es una gran estrella de la pasarela. Sin embargo,'su perfecta figura' no me intimida porque, entre otras cosas y ante todo, es mi gran amiga", aseguró el cantante.

De hecho, Ricky y Esther mantienen una relación tan cercana que en 2011, Martin solicitó la nacionalidad española, aprovechando que su abuela es ibérica y fijó domicilio en la ciudad de Madrid, específicamente en la casa de su mejor amiga, Esther.

Fuente: Caras