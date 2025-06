Pablo Tonelli en Aconcagua Radio: "Cristina no podrá ser candidata, pero no por proscripción"

Frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que ratifica la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa Vialidad, el abogado y exdiputado nacional Pablo Tonelli sostuvo que no existe ninguna proscripción ni persecución .

“ Proscripción es cuando a alguien se le impide ser candidato de forma arbitraria y caprichosa , y ese no es el caso. En la Argentina hay una ley electoral que prohíbe ser candidato a quienes tienen condena firme , además del Código Penal que establece la inhabilitación como pena accesoria”, explicó, en diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1).

En relación al fallo del máximo tribunal, que ratifica lo resuelto por dos tribunales anteriores (TOF Nº2 y Casación), el exdirigente señaló que “ eso no es una proscripción, sino la simple aplicación de la ley , a la que estamos sometidos todos los ciudadanos”, remarcó.

Consultado sobre si compartía el fallo judicial, Tonelli reconoció que no leyó el expediente completo, pero siguió de cerca el proceso. “ Me resulta muy difícil pensar que haya algo raro , alguna actuación amañada. Intervinieron muchos jueces y fiscales de formaciones diversas, y todos coincidieron en la condena ”, sostuvo.

El exdiputado también consideró que es evidente el favoritismo a Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas: “Es innegable que fue favorecido de manera injustificada con la adjudicación de obras públicas, muchas de las cuales ni siquiera se terminaron. Eso no lo puede discutir nadie”.

Cristina Fernández de Kirchner, acto PJ 09-06-25.jpg Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Foto: NA

“No se puede aceptar la impunidad de un expresidente”

Sobre la condena firme a Cristina, que se suma a la que recibió Carlos Menem y a otras acusaciones que han tenido expresidentes en la Justicia, Tonelli fue claro: “No me alegra que exmandatarios sean juzgados, habla mal de nuestra democracia. Pero si cometieron delitos, debe actuar la Justicia con todo el peso de la ley. No se puede aceptar impunidad por haber sido presidente”.

Y agregó: “Esto está ocurriendo cada vez más, incluso en países donde antes no pasaba, como Estados Unidos con (Donald) Trump. Tiene un lado saludable: la Justicia empieza a investigar a los poderosos. Aunque, claro, lo ideal sería que los presidentes fueran impolutos y no tuvieran que rendir cuentas ante los tribunales”.

