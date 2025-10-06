Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hay incidentes en las afueras del estadio

Militantes llegaron para escuchar el presidente . (Photo by Emiliano LASALVIA / AFP)

Si viven momentos de tensión por una serie de incidentes en las inmediaciones del estadio entre manifestantes de La Libertad Avanza y vecinos de Chacarita y Villa Crespo que se acercaron a repudiar la presencia del mandatario en el barrio.

image Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que “al momento no hay detenidos”.

El personal policial, en tanto, resultó “ileso”, añadieron las fuentes.