Guillermo Coppola manifestó que no dejan descansar en paz a Maradona

En medio de un fuerte conflicto durante el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona , el representante Guillermo Coppola , quien fue su amigo incondicional durante casi 20 años, sostuvo que el astro argentino "no puede descansar en paz".

Con un tono apagado y en sintonía con los seres cercanos al futbuolista, Coppola señaló: "Acompaño desde mi lugar. Saben que estoy y siempre voy a estar, sobre todo para las hijas e hijos. Todos. No pueden hacer el duelo por una cosa u otra. Hoy por esto, de una jueza que no sé si es un documental o podcast".

" Los hijos declararon, sufrieron, vieron imágenes, escucharon audios sobre el padre que fue lo máximo y él no puede descansar en paz por el apetito de fama, trascendencia, dinero e interés ", añadió en declaraciones televisivas.

"Viví muchos años cerca de él y veía lo que generaba en reyes, príncipes, políticos, actores y deportistas. Al doctor que lo asistía, medio tuvo ese golpe de fama. Me cuesta creerlo y digerirlo. Volver a repetir todo lo que se hizo, el sufrimiento, quebrarse, veía a sus hijos quebrarse cuando les tocó declarar, realmente me pone mal, me entristece", rememoró el representante.

"Aparentemente está prohibido entrar al juicio con cámaras o firmar. Ella fue quien lo determinó y es raro todo. De lejos es feo", concluyó.