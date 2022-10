Emir Félix sobre el discurso de Suarez: "Esperábamos más anuncios, nos quedamos con gusto a poco"

Después de los discursos y del cierre del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael , el intendente sanrafaelino Emir Félix habló con la prensa y reclamó que su departamento, o mejor dicho el sur provincial, no está en la agenda del Gobierno provincial como lo manfiestó Suarez.

“Todas las obras que anunció que se están haciendo son con fondos del Gobierno nacional, inclusive la planta de agua potable que venimos reclamos y él mismo reconoció que trabajamos juntos, no hemos tenido una propuesta con fondos provinciales para San Rafael”, reconoció.

En el evento en el salón del Alto Belgrano, se firmó un acuerdo por una entrega de cámaras de seguridad y sobre eso, afirmó: “Hoy nosotros aportamos 28 cámaras de seguridad, pero el gobernador no dijo cuántas pondrá el Gobierno provincial, con el discurso me quedó con gusto a poco y sabemos que fondos presupuestarios hay, Suarez dijo que hay obras en caminos productivos, pero nosotros no sabemos dónde están”.