Desde el Peronismo: "Debemos renovarnos, actualizarnos y expresar alternativas"

El Gobierno abrió un espacio para discutir cuestiones de fondo: democracia, mercado, desarrollo, federalismo, coparticipación, trabajo, jubilaciones, apertura al mundo. Se materialicen o no los acuerdos, la discusión es esa y no debemos darle la espalda. Al contrario, tenemos que estar ahí aportando lo que creemos.

Los objetivos políticos del Gobierno, ganar tiempo, dividir opositores, etc. no nos deben nublar la vista.

El Peronismo debe estar en ese debate. Frente a este fenómeno que es más que un hecho político, se hace necesario sí o sí reflexionar que nos pasó, reflexionar sobre el nuevo tiempo, como generar opciones frente a la definición de ÚNICA ALTERNATIVA que plantea el Gobierno.

Tenemos pendiente, reflexionar, asumir, generar autocrítica hasta hoy ausente de manera colectiva, hasta que ello no ocurra menos podemos ofrecer alternativas. Y animarnos a la necesaria actualización , a discutir más sobre el fondo, que hace mucho tiempo en el peronismo no discutimos, repetimos, maquillamos, nos acomodamos, pero no profundizamos. Los tiempos son distintos y la velocidad de los cambios requieren de esa profundización. Nosotros debemos hacerlo es un imperativo y en este desafío pensar por ejemplo, en lo que representa, significa y como llegar a la Justicia social en este mundo y en esta Argentina, y abandonarla como “frase hecha” que resulta cómoda e ir al fondo de su sentido, potencia, y como conseguirla, que para nada es abandonar los principios sino salir del recitado doctrinario que resulta cómodo, pero a la vista está que nos ha atrasado y nos atrasa el no abordarlo con la profundidad y seguimos salteando, esquivando por diversas razones que en otro momento podemos compartir. Y como éste todos los temas que hacen a la realidad nacional en este tiempo. Es el nuevo contexto histórico, el que nos llama. A lo nuevo hay oponerle y ofrecer también lo nuevo. En realidad, quedar aferrados a lo que fuimos y no ponernos de frente a lo que debemos ser y representar, en esta una nueva época, hace tambalear nuestra identidad y vigencia. Así que este tiempo es vital, comprender y caracterizar a la sociedad y de ahí desde nuestra visión, actualizados, salir al encuentro.

A este Gobierno no lo va a desgastar el debate político, lo va a desgastar la opinión pública en la medida que la situación socioeconómica se deteriore y la reactivación no llegue. Ahora bien, si seguimos esperando que la sociedad se ahogue más (como opción de deterioro del gobierno) somos responsables del ahogo. Y es tan cruel, esperar el ahogo como el que toma las medidas para ahogar. Frente a esta realidad se hace necesario tomar el riesgo. No hay que gastar pólvora criticando los modos y apelando sólo al pasado.

Si se habilita una instancia para discutir cuestiones de fondo, no hay que patear la mesa, sino poner más temas arriba. ¿La oferta del Gobierno gira exclusivamente en torno a un pacto fiscal? No reculemos: incorporemos, crecimiento con distribución, educación, actualización laboral, nuevo sistema de salud y pobreza etc. etc.

Tenemos que dejar de expresar deseos, falencias o solamente relatar realidades duras por las inconsistencias del Gobierno y empezar a construir y comunicar certezas.

Que Milei sea, incuestionablemente, un buen intérprete de la realidad y de un sistema político obsoleto, no implica que sea el líder adecuado para la Argentina que viene. Ahí tenemos que entrar nosotros. Renovados, actualizados expresando alternativas, eso alternativas. Con más realismo, menos frases hechas y dogmas vacíos. Y plantear claramente ¿CÓMO LAS HACEMOS? Depende de Nosotros.