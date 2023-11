Debate final: sobraron las chicanas y faltaron las propuestas

Las propuestas fueron más de lo mismo, incluso menos . La duda respecto a cómo el ministro de Economía de la Nación y el libertario piensan sacar a la Argentina de esta severa crisis económica, no fue despejada.

No se expuso ningún plan concreto y sólido, ni propuesta para combatir la inflación, bajar la desocupación, generar un plan de inversiones, disminuir la pobreza... solo ideas vagas .

En la puesta en escena Sergio Massa fue superior. No flaqueó, se lo mostró confiado y le marcó la cancha a su contrincante. Le pidió "explicaciones" a Milei sobre propuestas, le exigió responder "por si o por no" preguntas incómodas. Incluso, reavivó los cuestionamientos sobre la supuesta salud mental de su rival. El momento más innecesario fue cuando chicaneó porqué a Milei no le habían renovado las pasantías en el Banco Central: "Era un estudiante", le respondió Milei casi descolocado.

Por momentos Massa parecía el entrevistador de Milei, dejó en claro su experiencia, supo manejar los tiempos, aunque en momentos la ansiedad lo llevó a parecer soberbio. Y en ese show, el candidato oficialista dominó, pudo sortear y transcurrir las casi dos horas de debate sin necesidad de explicar demasiado.

Sergio Massa.jpg Sergio Massa (Unión por la Patria).

En el otro lado, un Milei no pulido aún dejó que Massa llevara el debate. Se mostró inexperto al lado de alguien con mucha cancha. Por momentos se "abatató". Volvió a desaprovechar lo que podría haber sido su gran oportunidad para presionar a Massa con los temas centrales: inflación y pobreza.

Tuvo algunos momentos certeros: "Massa si fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo", fue la frase que más sobresalió en el debate.

Milei sacó un As que el ministro no se esperaba, cuando se refirió a declaraciones de años atrás en las que Massa decía que la educación debía ser arancelada. La medida más polémica con la que Massa quiso hundir de entrada a Milei se le volvió como boomerang.

Javier Milei.jpg Javier Milei (La Libertad Avanza).

El debate se hizo largo y tedioso cuando entraron en temas que no tienen nada que ver con las necesidades ni el futuro del país, como el Papa. Como en el primer debate, cuando Massa llevó a que Milei le pidiera disculpas por haberlo llamado “el representante sobre la tierra del Maligno”.

Faltó mucho, sobró otro tanto. Pero sobre todo, faltó hablarle a la gente. La salida de Massa de los momentos más incómodos, esos en los que Milei le enrostraba ser parte del gobierno actual, responsable de variables macroeconómicas complejas; fue la oportunidad para que el ministro les recordara a ambos porque estaban ahí: " Javier Milei, esto es vos o yo. No vine a discutir ni a Macri ni a Cristina, ni al pasado. Los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad para llevar adelante la Argentina".