Daniel Scioli presentó su línea de yerba mate edición limitada: "Se te fue la mano"

20 de noviembre de 2025
{}
Industria nacional

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación regaló paquetes de su nuevo producto con detalles de sus pasiones. De qué se trata.

Daniel Scioli presentó su línea de yerba mate: "Se te fue la mano"

Por Sitio Andino Política

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, protagonizó un momento de humor en la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) en la que presentó una yerba que con su apodo “Pichichi”, con un envase naranja, el color de la camiseta del club de fútbol “La Ñata” en el que jugo varios años.

Precisamente “Pichichi” es un apodo que nació en el ambiente del fútbol -así se denomina en España al máximo goleador de cada año- por ser el máximo anotador del Club Villa la Ñata, un sobrebombre con el que desde entonces fue conocido en la actividad política.

G5veeduWYAAW2bw
Daniel Scioli junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien recibió un paquete de yerba

El regalo de Daniel Scioli a funcionarios

El Secretario sorprendió a la audiencia obsequiando paquetes naranjas de su marca, y se justificó: “Si Messi tiene su propia yerba, por qué no la puedo tener yo”.

Scioli aclaró que la yerba “Pichichi”, elaborada en Misiones, no es un producto comercial ni se encuentra a la venta, sino que es fabricada en cantidades limitadas para servir como obsequio institucional o souvenir.

G6HlzoWXEAARpzT
El envase reúne detalles de su amor por el deporte.

El momento de humor se completó cuando mostró el reverso del paquete de yerba, que lleva en grandes letras el eslogan “Se te fue la mano”, una alusión al accidente que sufrió en 1989 en el río Paraná, en su época de motonauta, a causa del cual perdió parte de su brazo derecho.

Con anterioridad, el funcionario ya había regalado yerba “Pichichi” al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, durante una visita a Dubái.

G6OgR7iXgAAXt92
Daniel Scioli junto a su yerba mate edición limitada.

