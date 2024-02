A 34 años de la desaparición de Garrido y Baigorria, detienen a 21 personas

En 1.990 se produjo en la Provincia de Mendoza lo que fue considerado como el primer caso de desaparición forzada de personas. Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez en un operativo policial en el Parque San Martín. Desde ese momento no se supo nada más de ellos. Ahora un ex juez, un ex fiscal y 19 policías retirados fueron detenidos por la causa. ¿Por qué nos prescribió el delito?