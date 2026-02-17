17 de febrero de 2026
{}
Operativo en El Carrizal: buscan a un hombre que entró al agua y desapareció en el embalse

El hecho ocurrió a primera hora en la zona del paredón. Trabajan policías, bomberos y personal de Náutica. La víctima tiene 38 años.

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabaja en el lugar.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 38 años es intensamente buscado en el embalse de El Carrizal, luego de que ingresara nadando al agua y no lograra regresar a la orilla, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El hecho se reportó cerca de las 6.55 en la zona del paredón, donde intervino personal de la Subcomisaría El Carrizal tras tomar conocimiento de la situación.

De acuerdo con el parte oficial, familiares del hombre relataron que observaron una boya de color brillante en el agua y que la víctima habría ingresado con la intención de retirarla.

En ese contexto, al intentar regresar a la orilla comenzó a pedir auxilio, lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades y la activación del operativo en la zona.

Buscan a un hombre que ingresó a El Carrizal y no logró regresar a la orilla

En el lugar trabajan de manera coordinada Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica de Mendoza, abocados a las tareas de rastreo y asistencia.

El operativo continúa en el área del paredón del embalse, mientras se intensifican las tareas para localizar al hombre.

