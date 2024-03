Le hicieron una estatua a Carlos Bianchi

Y sobre los ex futbolistas que dirigió añadió que "me da placer que hayan seguido queriendo el fútbol como cuando eran jugadores, porque uno cuando deja de jugar puede despegarse del mundo del fútbol pero estos tienen la cualidad de ser grandes profesionales".

También concurrieron algunos juveniles del plantel actual y Osvaldo Piazza, ex director técnico y amigo personal de Bianchi, y el preparador físico, Julio Santella, además del presidente Raúl Gámez, otros directivos de la institución y alrededor de 2.000 hinchas.

Durante la presentación pasaron un vídeo con testimonios de Piazza, Santella, Lelo García, Pedro Larraquy y otros ex futbolistas.

Bianchi comentó que "hace unos años me dieron el título de Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires y había preparado un discurso muy lindo. Una persona me dijo que no preparara nada por la forma en que me expreso. Por eso les voy a decir ahora lo que siento".

"No creo que muchos hayan visto lo que era este lugar, había una cancha de entrenamiento. El primer día que llegué dije tengo que ser jugador profesional. Sabía que era difícil. El día que en el secundario, por tirarle un borrador a un cura queriendo darle a un compañero me echaron y me llevaron a mi casa, le dijeron a mi papá, canillita, que no hiciera lo imposible para mantenerme ahí porque el hijo tenía una pelota en la cabeza", añadió.

"Tenía 14 años y le dije a papá: quiero ser jugador de fútbol profesional. Me dijo "eso dependerá de vos" pero mañana te levantas a las cinco, nos tomamos el colectivo y vamos a vender diarios cerca de la cancha de Chacarita. Estaba en la séptima de Vélez y supe que quería hacer eso de jugar al fútbol. Después de trabajar venía a entrenar. A los 15 llegué a tercera y conocí al turco Wehbe (Omar) con el que salimos campeones en el '68. A partir de ese momento mi papá me dijo dedícate a eso y es el jugador que está acá (señalando la estatua). No creo merecerla pero muchísimas gracias", concluyó la evocación.

Bianchi agradeció a los dirigentes de Vélez que "confiaron en mí y a mi esposa que siempre estuvo al lado. Ni Aladin sabía que en enero del '93, cuando fuimos a la pretemporada, íbamos a vivir 3 años de tantas cosas lindas. Vélez tiene que creer en lo que creyó siempre. En las divisiones inferiores y tener el protagonismo que tuvo en los últimos 20 años".

La estatua de Bianchi esta hecha en resina plástica, mide 2,30 metros y costó alrededor de 85.000 pesos (aporte de varios socios reconocidos en la apertura de la ceremonia con la entrega de una mini estatuilla).