¿Quién le dijo a Cavallo que es un "cagón e idiota"?

El diputado nacional por el Frente Renovador y ex secretario general de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo es "un idiota útil" y "un cagón auténtico", que "no se hace cargo del colapso que generó" en la economía, y "busca culpables".