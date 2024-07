La ex de Vandenbroele: "Rezo todas las noches por el juez Lijo"

"Estoy conmocionada, contenta" , dijo a este medio. " Son los procesos de la justicia y las consecuencias de sus actos, cuando uno actúa mal tiene que responder por eso . Se negó a declarar, él lo podría haber evitado. Fue de la peor forma, él eligió este momento", dijo respecto a la detención como consecuencia de no haber acudido a las citas del juez uruguayo contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti. "Los tiempos de la justicia en otras partes del mundo son distintos", señaló respecto a que la detención se haya concretado por una orden extranjera y no por pedido de la justicia argentina.

Sin embargo, defendió el trabajo hecho por el juez Ariel Lijo, que en junio pasado procesó al vicepresidente Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica, procesamiento que fue confirmado el jueves por la Sala I de la Cámara Federal.

"El juez Lijo actuó correctamente. Yo rezo todas las noches por él", dijo en medio de una Argentina convulsionada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba a la presidenta por supuesto encubrimiento en la causa Amia: "Todos los argentinos tenemos miedo. Nisman murió por hacer su trabajo, por la verdad, ese es su gran legado. Le pido a la gente que crea en la justicia, que recen por los hombres de la justicia".

"Los hombres de la justicia dijeron basta. Fue una rebelión positiva. El pueblo demostró que no está dispuesto a seguir en este camino de maltrato", dijo aunque explicó porqué no se sumó a la marcha del 18F: "No fui porque no quiero exponer a mi hija más chica y que Vandenbroele tome represalias". "Hago que mi lucha sea pública, lucho para que la mayor cantidad de gente sepa la verdad", sostuvo.

Sobre su situación personal admitió que "después de vivir tantas cosas terribles siempre tenés un poquito de miedo, pero no tengo miedo de algo puntual. Tomé el camino de descifrar el pasado. A Vandenbroele le tuve miedo por mucho tiempo, siempre trató de hacerme algún daño. Es violento en su forma de socavar al otro, pero hoy estoy mucho más fuerte. Hoy la justicia y la sociedad tienen una mirada positiva hacia mi".

Además, se mostró esperanzada: "Quiero que esto se termine, que se llegue hasta el final. Quiero que se avance sobre todas las causas de corrupción, por la tragedia de Once, por los 7,3 millones de pesos de los chiquitos de Formosa con hambre".

La ex esposa de Vandenbroele aseguró que el caso por presunto lavado de dinero en Uruguay de la sociedad The Old Fund está relacionado con investigación de venta la ex Ciccone Calcográfica porque es la que controlaba el 70% de Ciccone.