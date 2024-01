"Para mí era todo un tema por mis hijos. A mí lo que dijera la gente no me importaba. Hay un tema con los chicos, que cuando tienen cierta edad, primero, tenés que decírselo a tus hijos" , compartió Zaira en el programa. La modelo, madre de dos hijos, reveló que quería proteger el proceso de duelo que estaban viviendo sus hijos antes de hacer pública su relación con Pieres.

image.png Zaira Nara revela la verdad sobre su romance con y arremete contra Yanina Latorre Foto: Revista Gente

En cuanto a las críticas y presiones externas, Zaira no dudó en expresar su postura firme: "Me chu… recontra mil un h… lo que digan los demás, las únicas personas que me importan son mis hijos y el bienestar de ellos. Yo lo voy a hacer en el momento en el que yo sienta que mi hija está preparada para escucharlo, no cuando un conductor o un panelista me diga porque me encontraron".