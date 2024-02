Vendimia 2024: Tunuyán eligió a Isis Guillén como nueva reina departamental

Por su parte, fue elegida Reina Nacional de la Tonada la representante Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco, Génesis Zandoval.

Como Virreina departamental fue elegida Julieta Alonso, de La Huella, y como Virreina de la Tonada, Bárbara Lucía López, de Villaseca.

Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán

El domingo 4 de febrero, en Tunuyán se vive la edición nº 42 del Festival Nacional de la Tonada. Como cada año, vecinos que residen en el departamento pagarán una tarifa especial de $2.500 pesos para poder disfrutar del evento. Para acceder a este beneficio tendrán que presentar DNI y podrán adquirir hasta 4 entradas por persona en el auditorio municipal los días 19 y 20 de enero.

El precio de las entradas generales es de $4.000 pesos y la preferencial numerada tiene un valor de $6.000 pesos.

“El modo de pago en el auditorio puede ser con tarjeta de débito, crédito en un solo pago, y a través del formato QR en Mercado Pago. Todas esas posibilidades van a poder tener los tunuyaninos para adquirir su entrada a $2.500 pesos en esta primera preventa”, explicó María Aveiro, secretaria de Desarrollo Humano de Tunuyán.

“Para acceder al predio, el precio de la entrada a nuestra vendimia departamental siempre ha sido un alimento no perecedero y en esta ocasión será igual. La idea es un alimento no perecedero sea por persona porque nos viene muy bien para poder ayudar a la gente que por ahí nos necesita en el departamento. Por ahí no dimensionamos que significa mucho, pedimos, por favor, que colabore con eso”, sumó.

Para este domingo, está previsto la actuación de artistas locales y provinciales. Además, actuará el humorista tucumano Oficial Gordillo y cerrará el grupo jujeño de folclore Los Tekis.

