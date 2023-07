¿Ke Personajes en Tunuyán?

Emanuel Noir nació en Entre Ríos, Argentina, hace 34 años. Desde chico supo que quería dedicarse a la música y con el paso de los años, alternó trabajos de albañilería y otros rubros en paralelo con su tarea musical.

Noir tuvo una vida muy difícil, siempre asediado por las drogas- “Arranqué a los 13 años, en mi barrio había 11 transas y ahí había de todo pasta base, merca… paco. Mezclaba psicofármacos con alcohol, el transa no vendía las que le quedaban porque me las dejaba para mí”.

Incluso en una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra, le confesó que la pasó mal a causa de la fama repentina: “Ven que andas en un auto de 8 millones y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo. Lo loco de ver a la gente decir que uno se acuesta como un bacán y yo llegaba a mi casa y era como si me encerraran en una jaula, me tenía que tomar dos tabletas de Rivotril para poder dormirme lo más rápido posible y no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro”.

“Cuando me mire en el espejo con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rio de mi, se burló y se sonrió como diciendo ´yo te dije´, y en el espejo me dije vos arrancas el miércoles, no hay problema”, y cuenta cómo al siguiente lunes el decidió internarse y salir de todo esto.

Fuente: elcucodigital y La Voz