Aseguran que es preocuante la salud de Charly García.

Si bien Esteban Trebucq no mencionó nombres específicos, reveló que algunos músicos reconocidos han visitado al icónico artista. "Una persona que lo quiere muchísimo me dice que en estos días [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace", expresó el periodista en referencia al fallecido futbolista argentino, Diego Maradona.

En este contexto de incertidumbre sobre su estado de salud, la comunidad musical y los seguidores de Charly García envían mensajes de apoyo y fuerza al músico. Mientras sonaba "Rezo por vos", Esteban Trebucq cerró su programa del lunes con un emotivo "Fuerza Charly querido". / Primicias Ya