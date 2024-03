Guns N' Roses sinfónico en Mendoza

Se trata de un grupo "revival" que no solo interpreta la música de Guns N' Roses sino que además realiza una puesta visual excelente, lo que lleva al espectador a revivir las épocas doradas de la mítica agrupación comandada por Axel Rose . Desde sus comienzos a la actualidad Paradise ya se presentó en distintos puntos de la provincia, festivales, bares y teatros.

paradise-city.jpg Guns N' Roses sinfónico en el Auditorio Ángel Bustelo.

Por su parte, su creador y líder Pablo Sanchez cuenta con una prolífica carrera: fue músico del Palm Beach State College , e x profesor del George's Music Center West Palm Beach, ganador del DRUM OFF GUITAR CENTER 2002 en West Palm Beach (Florida, USA), y miembro de la International Association for Jazz Education, (Kansas, USA). Sumado a ello tuvo destacadas participaciones en los programas American Idol (2002) y Got Talent Argentina (2023).

Al mismo tiempo ha trabajado con destacados artistas internaciones de la talla de Brian Young (David Lee Roth), Machan Taylor (Pink Floyd), Corky James (Paul Stanley, Avril Lavigne), y Pete Rees (Gary Moore), entre otros.

El ensamble Cosmigonon

Es una orquesta de cámara independiente creada en 2016 en Mendoza por el Director Víctor Armendáriz , especializada en la fusión de la música popular con lo sinfónico clásico . A pesar de su corta trayectoria ya presentó espectáculos integrales de rock en versión sinfónica como Charly Sinfónico, Concierto Redondo y Sinfónico, Spinetta Sinfónico y Soda Stereo Sinfónico.

victor-armendariz-ph.-sinda-miranda.jpg

Con la dirección y los arreglos de Armendáriz, en esta oportunidad el conjunto estará conformado en escena por Marcela Fuenzalida (cantante solista y coros), Gonzalo Lesta, María Victoria Sosa y Yoselin Flores (violines primeros), Bernabé Garis, Mauro Marquet y Luis Bastidas (violines segundos), Marina Pena, Jazmín Montivero y Carmen Saraví (violas), Natacha Sánchez y José Luis Di Marco (violonchelos), Gabriel Marquet (oboe), Jorge Elías (clarinete), Luis Rojas (trombón), y Pablo Cáceres (flauta traversa y flautín).