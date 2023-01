Rodolfo Suarez firmó importantes convenios con Nación

En Buenos Aires, el gobernador Rodolfo Suarez y las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO es la sigla en inglés de Food and Agritulture Organization) firmaron una Carta de Intención. Las cartas de intención son una manifestación de voluntades entre las partes que no implica asumir compromisos efectivos, ya sea de acciones, de pagos, de contraparte, etc.