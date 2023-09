Organizada por Asociación Down Mendoza, a través de Empate Mendoza, la Liga Empate Mendoza para personas con Síndrome de Down tiene el objetivo de generar un espacio de competencia, recreación y amistad en donde equipos de futsal compuestos por personas con síndrome de Down de Mendoza y provincias vecinas puedan acceder gratuitamente a participar en la liga. El proyecto tiene el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza.