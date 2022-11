Precios Justos: desconfianza de comerciantes mendocinos

Walter Carvalho, gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza ( UCIM ), sostuvo que "creen que el programa Precios Justos no dará resultados porque todo lo que es congelamiento o tratar de limitar la activdad en el comercio , a la larga es una camisa de fuerza que la final explota".

Dudas en los mayoristas Precios Justos: en Mendoza todavía no hay novedad de los productos

"Esto no significa que no apoyemos estas medidas tendientes a que se aminore la inflación, pero es una receta conocida que esperemos que de los resultados y calme la vorágine inflacionario. La experiencia dice que no dan resultados", agregó.