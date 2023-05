Polémicas declaraciones del intendente de Rivadavia

“Quien puede hablar de Alfredo Cornejo, que pueden decir los que a lo mejor siempre fueron tramposos y que nunca hicieron las cosas como la gente y les molestó el Ítem Aula, lamento aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor, hay que ser honesto. Imagínense ustedes que tuvieran 4 intendentes en Rivadavia porque yo me tomé licencia porque me dolía un pie; porque el otro se tomaba licencia porque había estornudado; porque el otro posiblemente iba a ser mamá porque el otro no se qué 4 docentes en una sola aula ¿Cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer? Con planes, con flojera, con certificados de enfermedad (…)”, ese fue el discurso emitido por Ronco este fin de semana.