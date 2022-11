Lavalle: crisis de salud en el Hospital Domingo Sicoli

Profesionales de la salud llevaron adelante una asamblea en el Hospital Domingo Sicoli de Lavalle y denunciaron falta de trabajadores en áreas claves para la salud de la población. "Solamente tenemos un pediatra. Las internaciones están siendo suspendidas por falta de recursos humanos. Otro problema que tenemos es la suspensión del servicio de ecografía. Hay un ecógrafo que funciona pero no tenemos a ningún profesional que lo trabaje" declaró la médica delegada de AMPROS, Patricia Urrutigoity.

Hospital Sícoli. Denuncian falta de personal en el Hospital Domingo Sicoli de Lavalle.

La profesional también advirtió lo que ocurre con los servicios de guardia ya que se hace imposible conseguir médicos por al escaso monto que se les abona. Debido a las distancia, se les debe pagar un adicional que el hospital no cubre y esto lleva a que las guardias queden sin personal en claro perjuicio de la población. "Sacás turno y no tienen. Te mandan para el Carrillo. Nosotros somos de Lavalle y tenemos que tener acá la atención. Está trabajando como un centro de salud, no como un hospital” denunciaron los pacientes.