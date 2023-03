José Zuccardi: "El alcohol cero es una aberración técnica y legal"

El presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ), José Zuccardi , hizo hincapié en el proyecto de Alcohol Cero que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Expuso estadísticas de otras provincias y países en donde no ha dado resultado.

Zuccardi remarcó la inviabilidad técnica y legal de la tolerancia cero: “La ley que se pretende sacar en el Senado de la Nación es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una Ley de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0.5 a 0 cuando está probado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0.5. El 0.5 no es alcohol al volante. Los países con menores tasas de accidentes viales tienen tolerancias que van del 0.5 al 0.8”.