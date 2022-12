Feriado: comercios abiertos con pago doble en Mendoza

Se retractó Cambio de postura: el Gobierno de Mendoza no adhiere al feriado nacional

En diálogo con Andino TV, el secretario general del CEC, Fernando Ligorria, dio más detalles de los alcances que tiene este feriado nacional. "La actividad ha sido casi normal. Todos los empresarios han tomado la decisión de abrir sus puertas en todas las actividades. Legalmente tienen la potestad de hacerlo. Mientras que el trabajador tiene la potestad de asistir o no al trabajo. Si asiste debe cobrar la jornada doble y si no asiste debe cobrar el día normal y su empleador no puede tomar ninguna medida legal contra él", dijo Ligorria.