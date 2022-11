Empleadas domésticas pidieron mejoras laborales

Un salario mínimo igual a la canasta básica, terminar con la precarización laboral, la inclusión al seguro de desempleo y el ingreso al programa "potenciar trabajo" para todas las empleadas domésticas fueron algunos de los reclamos que el sindicato de trabajadoras de casas particulares llevó a las puertas del Ministerio de Trabajo. "Nosotros no contamos con paritarias y en la mesa salarial no tenemos un representante. Actualmente por ley, la hora está pagada con $460 la hora y en muchos casos no se paga. La hora de antigüedad se paga a $4,60 lo que no alcanza ni para comprar un caramelo" señaló Maria Elena Ricaldez, delegada de SITRACP