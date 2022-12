DGE: "No habrá cortes de energía por falta de pago"

Entrevista Jose Thomas, DGE.jpg El titular de la DGE, José Thomas, dijo que no habrá cortes de luz en 10 escuelas de Alvear y San Rafael. Foto: Yemel Fil

Al respecto, José Thomas, director general de escuelas, sostuvo: "Son escuelas que son atendidas, en términos de electricidad, por la Cooperativa de Alvear. Ha habido un problema administrativo. No hay un problema de fondos para el pago. Ya está en contacto nuestra directora de administración con el gerente de la cooperadora para resolverlo en los próximos días y no tener ningún corte de servicio. No van a haber cortes de energía".