Anabel Fernández Sagasti: "Es un juicio que tiene que ver con la política"

"Sabíamos que iba a ser condenada. Obviamente el proceso no ha terminado. Se va a apelar. Es un juicio que no está basado en hecho ni en las leyes. Es un juicio que tiene que ver con la política y la proscripción. Lo más importante iba a ser la inhabilitación para los cargos públicos, que es lo que quieren. Lo que no pudieron lograr por los votos, lo logran con una condena", sostuvo la senadora nacional en declaraciones a la prensa.