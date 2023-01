Ganaderos y puesteros de Mendoza afrontan un año más que difícil por la extrema sequía que afecta, no sólo a la provincia, sino además a todo el centro productivo del país. No llueve y no hay reposición de pasturas para el alimento del ganado, es por esto que los productores han tenido que suplementar el alimento de los animales para intentar salvar el año.