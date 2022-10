Las fotografías ganadoras del Nikon Small World 2022

3er lugar Concurso de Fotomicrografía 2022 Redes de vasos sanguíneos en el intestino de un ratón adulto. / Foto Dra Satu Paavonsalo y Sinem Karaman, de la Universidad de Helsinki (Finlandia). FOTOGRAFÍA DE SATU PAAVONSALO AND SINEM KARAMAN / NIKON

Cuarto puesto Pholcus phalangioides , o la araña de piernas largas de papá/bodega de cuerpo largo ( apilamiento de imágenes, aumento de lente de objetivo 3x ) Fotografía: Dr. Andrew Posselt/Nikon

Quinto lugar Un moho mucilaginoso del género Lamproderma ( apilamiento de imágenes, luz reflejada, aumento de la lente del objetivo 10x ) Fotografía: Alison K Pollack/Nikon

Sexto lugar Partículas de carbono no quemadas que se liberan cuando la cadena de hidrocarburos de la cera de las velas se descompone ( campo claro, apilamiento de imágenes, aumento de la lente del objetivo de 2,5x ) Fotografía: Ole Bielfeldt/Nikon

7mo lugar Concurso de Fotomicrografía 2022 Neuronas humanas derivadas de células madre neurales (NSC) Dr. Jianqun Gao Prof. Glenda Halliday/ NIKON

Alga roja / NIKON El panel de jueces de 2022 incluyó a: Dr. Gustavo Menezes, Profesor Asociado y Jefe del Centro de Biología Gastrointestinal de la Universidad Federal de Minas Gerais; Dr. Nikolay Nikolov, videoperiodista sénior en The New York Times; Annaliese Nurnberg, editora de fotografía en The Washington Post; y la Dra. Clare Waterman, bióloga celular y miembro de la Academia Nacional de Ciencias

Noveno lugar Retrato de un hombre en uniforme hecho con una mezcla de cristal líquido ( apilamiento de imágenes, luz polarizada, aumento de la lente del objetivo 40x ) Fotografía: Dr. Marek Sutkowski/Nikon

Décimo lugar. En esta imagen de Murat Öztürk, un escarabajo tigre (quizás uno de los insectos más rápidos del mundo) se abalanza sobre una mosca. "Los escarabajos tigre tienen mandíbulas fuertes y afiladas. Las posibilidades de supervivencia de las criaturas atrapadas por este insecto son muy bajas". FOTOGRAFÍA DE MURAT ÖZTÜRK/ NIKON

11° lugar. Ampliada 10 veces, esta diminuta torre es una pila de huevos de polilla capturada por Ye Fei Zhang. "Encontré estos tres huevos de polilla en una hoja muy pequeña, y estaban extrañamente superpuestos", escribe Zhang en un correo electrónico. "No había marcas rojas en la superficie de los huevos de polilla cuando se encontraron por primera vez. Durante los dos días siguientes, el interior de los huevos de polilla siguió desarrollándose y aparecieron esas hermosas marcas rojas." FOTOGRAFÍA DE YE FEI ZHANG / NIKON

12º lugar Concurso de Fotomicrografía 2022 Autofluorescencia de un solo pólipo de coral (aprox. 1 mm) Brett M Lewis / NIKON

13 lugar Hueso de dinosaurio agatado ( apilamiento de imágenes, aumento de lente objetivo 60x ) Fotografía: Randy Fullbright/Nikon

14to lugar. Concurso de Fotomicrografía 2022 Mioblastos de ratón cultivados diferenciados con lisosomas (cian/verde), núcleos (amarillo), actina F (magenta) nadia efimova/ NIKON

15° lugar. Este ramillete caleidoscópico es un corte transversal de un colon humano normal, poblado de criptas epiteliales. Ampliado 20 veces, el tejido fue fotografiado por Ziad El-Zaatari, patólogo quirúrgico del Hospital Metodista de Houston (EE. UU.). "Es algo que veo habitualmente en mi práctica diaria", escribe El-Zaatari en un correo electrónico: "Es una parte importante de mi trabajo saber qué aspecto tienen los tejidos normales, frente a los anormales, para reconocer la enfermedad y dar un diagnóstico preciso". FOTOGRAFÍA DE ZIAD EL-ZAATAR / NIKON

16 lugar Sección longitudinal a través de la punta de un brote de espárrago blanco ( fluorescencia, aumento de la lente del objetivo 10x ) Fotografía: Dr. Olivier Leroux/Nikon

17º lugar Aleta caudal de una larva de pez cebra con nervios periféricos, vistos en verde, y matriz extracelular, vista en violeta ( objetivo confocal, aumento de 10x ) Fotógrafo: Dra. Daniel Wehner y Julia Kolb/Nikon

Un bosque de células cerebrales estalla de color en esta imagen psicodélica de Andrea Tedeschi, de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), que estudia las lesiones traumáticas del cerebro y la médula espinal. Estas neuronas forman parte de la corteza sensorial-motora de un ratón y están teñidas con fluorescencia y ampliadas 10 veces. FOTOGRAFÍA DE ANDREA TEDESCHI / NIKON

19 lugar Biopelícula bacteriana en una célula de lengua humana ( confocal, aumento de lente objetivo 63x ) Fotografía: Dra. Etiqueta de Carvalho/Nikon

20° lugar. Cardiomiocitos humanos (células del corazón) derivados de células madre pluripotentes inducidas hui lin Dra. Kim McB/ NIKON

Mención honorífica Un huevo de mariposa ( apilamiento de imágenes, aumento de lente objetivo 1 0x ) Fotografía: Zhang Ye Fei/Nikon

Los ganadores del Concurso de Fotomicrografía de Mundos Pequeños de Nikon nos dejan pequeñas maravillas del mundo natural que normalmente permanecen ocultas a la vista.

Fuente: Clarín