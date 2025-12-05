Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.

MALARGÜE: PARTE MÉDICO DE MENOR ACCIDENTADO EN ACCIDENTE FATAL El gerente asistencial del Hospital Regional Malargüe, el pediatra Mauricio Morandi, informó que el parte médico emitido este viernes por el Hospital Teodoro J. Schestakow señala que "el paciente llegó estable y, durante su internación, ha evolucionado favorablemente". Según precisó, el niño logró ser compensado en terapia intensiva, lo que permitió reducir "la cantidad de drogas que están sirviendo" para estabilizar sus signos vitales.

Morandi agregó que “la idea es que hoy se pueda extubar y darle 24 horas de estabilidad en terapia intensiva”, recordando que el menor, además del traumatismo sufrido, fue sometido a “cirugías importantes”. Si su evolución continúa siendo positiva, se evaluará su traslado al Hospital Humberto Notti “para terminar de resolver la patología traumatológica”, detalló.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 17.48.33 El auto que mató a la pequeña de 13 años estrellado sobre el margen sur de Avenida Roca (Este). El trabajo del sistema de salud pública de Malargüe Por su parte, la directora del nosocomio malargüino, Yolanda Carbajal, describió el operativo que permitió el inmediato traslado del niño de 10 años al hospital de San Rafael. El procedimiento involucró a diversos organismos, desde el equipo del Hospital Malargüe y la ambulancia de alta complejidad, hasta el acompañamiento de efectivos de la Policía de Mendoza, quienes facilitaron el tránsito del vehículo sanitario por las rutas y accesos.

Carbajal explicó que, debido al estado de salud del menor, “lo mejor y más rápido” fue el traslado terrestre hacia el Hospital Teodoro J. Schestakow, luego de evaluarse sin éxito la posibilidad de derivarlo a la capital provincial. También destacó el trabajo del personal de salud local durante la emergencia, un incidente que lamentablemente dejó como saldo el fallecimiento en el acto de una niña de 13 años, atropellada por un hombre de 31 años. Según fuentes confiables, el conductor continuaría demorado a disposición de la Justicia, que ordenó el vallado de la zona del accidente y prohibió remover el automóvil involucrado, medida que seguía vigente en las primeras horas de la tarde. Trascendió además que, este jueves cuando se produjo el accidente, allegados del conductor habrían intentado retirar el vehículo del lugar, algo que no permitieron las autoridades.

