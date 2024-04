El mensaje del Papa Francisco tras el ataque iraní a Israel

El P apa Francisco pidió hoy que no haya "más guerra, atentados y violencia" y abogó por el "diálogo y la paz " ante miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro en medio del conflicto entre Irán e Israel, a la vez que dijo que hay que "ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos Estados, en seguridad".

"Nadie debe amenazar la existencia de los demás, todas las naciones deben ponerse del lado de la paz y ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos Estados, en seguridad. Es su deseo legítimo y es su derecho. No más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz", señaló.