La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo.

El Gobierno Provincial hará un importante aporte a la Municipalidad de San Rafael para que continúe funcionando el sistema activo de lucha antigranizo en el departamento.

Por pedido del intendente de San Rafael , Omar Félix, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio de colaboración para que el sur provincial cuente con mayores recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo.

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al departamento de San Rafael, además de proveer bengalas y cartuchos, y brindar asistencia técnica en materia de radarización y servicio mecánico.

Hay que aclarar que el control de las operaciones aéreas —incluyendo las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones y cómo deben actuar— estará a cargo del propio municipio de San Rafael.

El comodato tendrá vigencia durante la temporada 2025/2026, con un nuevo acompañamiento a través de recursos del Gobierno de Mendoza, a la producción agrícola de Mendoza.

Apoyo de la comunidad a la Lucha Antigranizo

Días atrás, Félix convocó al Consejo de Entidades Intermedias para que voten sobre sostener o no la lucha antigranizo. Y la decisión fue unánime a favor de este sistema.

La decisión de darle continuidad al sistema de lucha antigranizo se definió a través de comisiones compuestas por representantes de entidades sociales —culturales, educativas, clubes deportivos, cooperativas— productivas, cámaras empresariales, profesionales y gremios, centro de jubilados, uniones vecinales, religiosas y sector productivo del este.

Cada comisión designó a un vocero, que justificó la posición de su espacio. El resultado fue contundente: todos se pronunciaron a favor del combate de celdas graniceras mediante la siembra de yoduro de plata lanzado desde aviones.

La economía de nuestra región aporta a toda nuestra provincia y al país, dijo Félix.

Quienes hicieron uso de la palabra, por cada comisión, coincidieron en la necesidad de mantener la lucha antigranizo y también agradecieron la oportunidad de tener voz y voto sobre el tema.

“Debemos implementar este sistema participativo en muchas otras cuestiones. Hoy ha quedado claro que la mayoría de los sanrafaelinos considera necesaria la lucha antigranizo”, opinó Félix tras la votación.

“Colaborar para proteger la producción no solo le sirve a los sanrafaelinos. La economía de nuestra región aporta a toda nuestra provincia y al país. Este no es un gasto, es una inversión”, afirmó en relación a la eliminación del sistema por parte del gobierno provincial.