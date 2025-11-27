El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales. Foto: Yemel Fil

De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/1994005974479151283?s=20&partner=&hide_thread=false El próximo viernes 28 de noviembre, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo. pic.twitter.com/fbJoWzySwg — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) November 27, 2025 Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.