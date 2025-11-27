27 de noviembre de 2025
{}
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

El Gobierno de Mendoza informó la fecha de cobro de los sueldos de los empleados públicos. Cuándo depositarán el mes de noviembre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo viernes 28 de noviembre se acreditarán los sueldos de los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de X del Poder Ejecutivo.

De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/1994005974479151283?s=20&partner=&hide_thread=false

Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.

