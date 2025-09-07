Efemérides

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Pelirrojo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, también llamado Redhead Day o Día del “Orgullo Rojo”. En esta nota te contamos el origen de esta efeméride, sus curiosidades más interesantes y el propósito de la celebración.

pelirrojo (2)
Las personas pelirrojas se distinguen por tener un nivel elevado de feomelanina, el pigmento que determina los tonos rojizos y amarillentos del cabello y la piel. Esta característica se debe, principalmente, a una mutación en el gen MC1R, responsable de que algunos individuos tengan cabellos anaranjados.

Curiosamente, quienes poseen este rasgo genético tienen una mayor capacidad para producir vitamina D, esencial para el desarrollo de huesos fuertes. Sin embargo, también presentan menor resistencia a los rayos ultravioleta, por lo que se recomienda moderar su exposición al sol.

El Día Mundial del Pelirrojo nació en Holanda en 2006, cuando un fotógrafo decidió reunir a personas con cabello rojo para un proyecto fotográfico en la ciudad de Breda. Desde aquel encuentro, cada 7 de septiembre se celebra esta efeméride, que combina diversión, orgullo y concientización.

El objetivo principal de esta fecha es combatir los prejuicios y la discriminación histórica hacia los pelirrojos. Durante siglos, se asociaba el cabello rojo con mala suerte o comportamientos salvajes, ideas que se remontan a relatos del ejército romano. Con el tiempo, esos mitos han perdido fuerza y hoy la celebración busca resaltar la singularidad y belleza de este rasgo.

A nivel global, aproximadamente 1 de cada 100 personas es pelirroja, con mayores concentraciones en Irlanda (11%) y Escocia (13%), seguidas por Inglaterra (6,5%) y Estados Unidos (2%). Esta particularidad genética continúa siendo un rasgo distintivo y celebrado en todo el mundo. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 7 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

