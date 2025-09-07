7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo , también llamado Redhead Day o Día del “Orgullo Rojo”. En esta nota te contamos el origen de esta efeméride , sus curiosidades más interesantes y el propósito de la celebración.

Las personas pelirrojas se distinguen por tener un nivel elevado de feomelanina , el pigmento que determina los tonos rojizos y amarillentos del cabello y la piel. Esta característica se debe, principalmente, a una mutación en el gen MC1R, responsable de que algunos individuos tengan cabellos anaranjados.

Por qué se celebra el Día Mundial del Pelirrojo este 7 de septiembre

Curiosamente, quienes poseen este rasgo genético tienen una mayor capacidad para producir vitamina D , esencial para el desarrollo de huesos fuertes. Sin embargo, también presentan menor resistencia a los rayos ultravioleta , por lo que se recomienda moderar su exposición al sol.

El Día Mundial del Pelirrojo nació en Holanda en 2006 , cuando un fotógrafo decidió reunir a personas con cabello rojo para un proyecto fotográfico en la ciudad de Breda. Desde aquel encuentro, cada 7 de septiembre se celebra esta efeméride, que combina diversión, orgullo y concientización.

El objetivo principal de esta fecha es combatir los prejuicios y la discriminación histórica hacia los pelirrojos. Durante siglos, se asociaba el cabello rojo con mala suerte o comportamientos salvajes, ideas que se remontan a relatos del ejército romano. Con el tiempo, esos mitos han perdido fuerza y hoy la celebración busca resaltar la singularidad y belleza de este rasgo.

A nivel global, aproximadamente 1 de cada 100 personas es pelirroja, con mayores concentraciones en Irlanda (11%) y Escocia (13%), seguidas por Inglaterra (6,5%) y Estados Unidos (2%). Esta particularidad genética continúa siendo un rasgo distintivo y celebrado en todo el mundo. / diainternacionalde

