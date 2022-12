Nuevo rastrillaje por Silvia Chávez, la jubilada desaparecida.

Pero lo que más motivó dudas al juez Sergio González en el accionar de la hermana de la jubilada desaparecida, es la forma en que grabó y relató esos videos; por ejemplo, señalando desde el comienzo que la puerta “nadie la ha forzado, ¿qué vecino se va a meter en lío?”, siendo que minutos después ella la forzó, ingresó y contaminó el lugar.

Primero halló “la bicicleta en el comedor, así han estado cerrado las cortinas; ella tiene que haber cerrado la puerta por el otro lado”, se escucha en el relato.

WhatsApp Image 2022-12-06 at 12.07.28.jpeg Personal de Investigaciones en el lugar

“Está la factura de vencimiento que la voy a ir a pagar ahora para que no corten la luz…”, dice Lucía mientras graba con el celular, e inmediatamente después narra que “esta es la heladera que ahora voy a inspeccionar qué hay adentro… leche vencida, hay un olor insoportable, la insulina estropeada, no me explicó por qué si se fue a un geriátrico…”, en una especulación que surgió como hipótesis a partir de que un vecino le habría dicho que Silvia tenía ganas de irse a un centro de residencia de ancianos. Pero todos los que fueron inspeccionados, no dieron cuenta de su presencia.

“Esto es lo que hay en la gaveta de verdura, todo echado a perder, ¡increíble con el precio que tienen los alimentos; esto es lo que hay dentro del botiquín, los cepillos de dientes…”, sigue su relato mientras recorre el baño también.

Cuando ingresa en el comedor, cuenta que hay “hay una calabaza que ha sido comprada el 16 de julio, esto lo saqué para poder lavar la heladera”, en lo que al juez y al fiscal la resultó sumamente preocupante porque en definitiva, termina revelando que contaminó la escena del crimen.

Esto se confirmaría luego por el testimonio del vecino que contó que le pidió una mopa para lavar unas manchas de sangre que había en el piso, que inicialmente se sospechó que fuera humana, pero el laboratorio hasta ahora lo descartó, y podrían haber sido gotas emanadas de la bolsa de bifes de hígado ya putrefactos que hallaron Lucía y su primo Daniel cuando ingresaron a la casa.

Los videos, sin embargo, terminaron generando una fuerte inquietud sobre las razones que llevaron a Lucía a grabarlos, pero a su vez permiten conocer una escena que ella se tomó el trabajo de registrar.

Esta mañana, en tanto, se realizó un nuevo rastrillaje cerca de la casa de Silvia; ya que a unos 150 metros hay una fábrica abandonada y un predio de casi 10 ha plagado de escombros, que la fiscal Arana decidió revisar, sin resultado positivo en la búsqueda de la desaparecida Chávez.