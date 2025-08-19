Mayor control en áreas alejadas del casco urbano

General Alvear refuerza la seguridad rural con cámaras en Ruta 188 y 203

El Municipio de General Alvear instaló equipos en Ovejería que permitirán monitoreo constante y mejor acceso a internet.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de General Alvear continúa con la instalación de cámaras de seguridad en diferentes sectores del departamento, tanto en ciudad como en zonas rurales. Una de las últimas colocaciones se realizó en el paraje Ovejería, sobre la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 203.

Según informó Cecilia Seniuk, subdirectora de Parajes y Distritos, el objetivo es reforzar la seguridad y dar respuesta a un pedido sostenido de los vecinos, quienes en varias oportunidades manifestaron la necesidad de mayor control en áreas alejadas del casco urbano.

image

Mayor confianza y tranquilidad en zona rural de General Alvear

En este sentido, pobladores de la zona celebraron la iniciativa. “Ahí en la entrada del campo de Ovejería han puesto cámaras, así que ahora por lo menos ya sabemos si pasan cosas en el campo que no estábamos enterados”, expresó “Chacho” Orozco, puestero del lugar. El vecino destacó que las cámaras generan mayor confianza y tranquilidad entre los productores: “por lo menos uno ya confía más. Muchos vecinos pedían esto porque pasaba gente que venía a hacer daño, rompían alambres y entraban a los campos. Ahora tenemos más confianza”.

image

Además, los equipo de videovigilancia instalados cuentan con acceso a internet, lo que mejora la comunicación en un sector que históricamente presentó dificultades de conectividad.

La colocación de cámaras forma parte de un plan integral de seguridad que incluye monitoreo permanente desde el centro de operaciones, con el fin de prevenir delitos y brindar mayor resguardo tanto en áreas urbanas como rurales.

