Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

La lluvia y granizo provocaron graves daños en techos y viviendas de Lavalle, además de la saturación de los caminos de tierra que se encuentran intransitables.

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.

 Por Cecilia Zabala

La Municipalidad de Lavalle declaró el Estado de Emergencia Departamental luego de las intensas tormentas registradas el sábado 30 y domingo 31 de agosto, que dejaron un saldo de viviendas afectadas, calles anegadas e importantes pérdidas en zonas productivas.

Lee además
El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle
Elecciones 2025 en Lavalle qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.
En detalle

Elecciones 2025 en Lavalle qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
lluvias en lavalle 2

Según los informes de Defensa Civil, en el departamento por la intensa lluvia durante el fin de semana, se acumularon entre 50 y 65 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó inundaciones y dejó en estado de vulnerabilidad a numerosas familias. Hasta el momento, más de 1.500 vecinos han sido asistidos por las áreas municipales, mientras continúan los relevamientos socioeconómicos y habitacionales.

lluvias en lavalle

Qué implica la declaración de Emergencia en Lavalle

El decreto destaca que la emergencia alcanza también al secano lavallino, donde el exceso de agua afecta la cría de ganado, y a la zona agrícola, que sufrió daños en cultivos.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la necesidad de acceder a fondos provinciales y nacionales para avanzar en la reparación de viviendas, asistencia social y recuperación de caminos rurales.

“El estado de incertidumbre que viven los vecinos amerita declarar la emergencia y convocar a la solidaridad de toda la comunidad para superar juntos esta situación”, señala el decreto.

La declaración regirá hasta que se complete la evaluación de los daños y se ejecute un plan de reparación integral de calles, viviendas y zonas productivas.

Temas
Seguí leyendo

Dos jubilados fallecieron tras un incendio en su vivienda en Lavalle

La Policía de Mendoza secuestró luminarias tras allanamientos en Lavalle y Las Heras

Productores de Lavalle tendrán alivio: comienza la obra para desviar los efluentes cloacales

Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

La Expo Apícola de Lavalle pondrá en valor la miel y sus productores

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

LO QUE SE LEE AHORA
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Por Cecilia Zabala
Grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
demoras en el tránsito

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Por Pablo Segura
Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por Sitio Andino Policiales