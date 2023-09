Abigeato en San Rafael: un delito que no pierde vigencia y aumenta en casos

En los últimos días ha aumentado exponencialmente el abigeato en el departamento de San Rafael , la preocupación de las víctimas de dicho delito va creciendo día a día ya que no se logra dar con la solución a ésta problemática.

“Hicimos la denuncia, la policía vino cinco horas más tarde, y a pesar de que el rastro llevaba hasta la casa de los delincuentes, no encontramos respuesta por parte de las autoridades”, subrayó Ricardo. Cabe destacar el esfuerzo de la familia de Ricardo y Liz por mantener la fuente laboral que se ve seriamente amenazada por el accionar de los “amigos de lo ajeno”.

La palabra de los perjudicados por un nuevo hecho de abigeato en San Rafael

ROBARON UNA VACA PREÑADA, Y LA FAENARON

¿Que es el abigeato?

El abigeato es un delito punible y estipulado en los códigos legales de la mayoría de los países ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. Lo que vulgarmente se llama cuatrerismo en Argentina.

El ladrón de ganado recibe el nombre de cuatrero o abigeo. Este delito aún se da en las áreas ganaderas de todo el mundo, en especial si aumenta el precio de la carne.

Para combatir el abigeato existen varios métodos, desde conseguir armas o vehículos hasta modernas técnicas en las que se compara el ADN del animal faenado con el de las carnicerías o mataderos.Desarrollo de la trazabilidad, una de cuyas funciones es el control del abigeato.

Para figura básica del delito, la ley no requiere que los animales hayan sido dejados en el campo, y no importa si están custodiados o no, por eso se puede cometer en el establecimiento o durante el transporte del ganado y también en un ámbito urbano, como en el acceso a poblaciones, en ferias o frigoríficos. Los animales pueden ser trasladados mediante arreo, por un medio de transporte de tracción a sangre o motorizado. El primer agravante extiende la pena de tres a ocho años de prisión cuando se sustrajeren cinco o más cabezas de ganado y se utilizare un medio motorizado para su transporte, siendo necesaria la concurrencia de las dos circunstancias.

La ley contempla seis agravantes del abigeato

La ley contempla seis agravantes del abigeato, con una pena de cuatro a diez años de prisión, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Robo: cuando el apoderamiento se realice en las condiciones previstas en el artículo 164, o sea con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, ya sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

2. Alteración, supresión o falsificación de marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.

3. Falsificación o utilización de certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.

4. Pluralidad de personas, cuando participen en el hecho tres o más personas.

5. Cuando participe en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal.

6. Si participa en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.

Reunión por el robo y faenamiento de caballos

Un delito que no tiene condena efectiva

Una de las mayores dificultades que presenta este delito es la efectiva condena de sus autores, ya sea que se trate de grupos organizados o el hurto de pequeñas cantidades de animales que suele ir acompañado de la faena en el mismo lugar donde se comete el hecho. Como han manifestado productores ganaderos a raíz de hechos ocurridos recientemente, es esencial combatir la inseguridad rural, y tomar conciencia que es un delito que no solo impacta en la producción primaria, sino que pone en riesgo la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

