Vendimia 2023: la reina de Malargüe que puso en pausa su vida

"Una vez que terminé mis pasantías, me quedé trabajando en ese centro de salud en Corrientes. Allí estaba trabajando ad honorem, pero me vine a Mendoza con el permiso de la directora del centro de salud y estoy muy agradecida porque fue una oportunidad increíble", expresó la entrevistada.

Al mismo tiempo, contó que una vez que llegó a la provincia no ha parado de tener actividades una tras de otra. "Un viernes tenía la entrevista de candidatas y desde ese día nunca más paré. Estuve a full con las capacitaciones y además, estaba atendiendo a niños y a niñas porque me quiero especializar en odontopediatría", argumentó la reina de Malargüe.

VENDIMIA 2023: Ingrid Holzbach, reina de Malargüe

Además, agregó entre risas y chistes espontáneos: "En esos tiempo, estaba atendiendo a pacientes y tenía el vestido puesto de la Vendimia".

Asimismo, Ingrid aseguró que su carrera es muy complicada por el tema económico, pero gracias a su familia que pertenece al sector odontológico, le permitió seguir con sus estudios universitarios.

"Me acuerdo que tenía que buscar a los pacientes a sus casas porque a veces no podían y yo les decía, ´no importa, yo te voy a buscar´. Ya que perder un día de practica no se recupera y me acuerdo que los instrumentales eran muy caros. Por eso, les pedía a mis padres que me lo manden por encomienda. Eso solucionó varios gastos", concluyó.